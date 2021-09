Vítor Pereira e as alegadas pressões a favor do Benfica: «Torço pelo Sporting desde que nasci»

Na conferência de imprensa que assinalou a apresentação de Vítor Pereira como líder da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol da Rússia, o antigo juiz português foi confrontado por um jornalista local com acusações de alegadas pressões exercidas em Portugal, na altura em que liderava o Conselho de Arbitragem da FPF, para que beneficiasse o Benfica, curiosamente treinado por Rui Vitória, hoje o técnico do Spartak Moscovo.





O português sentiu dificuldades para entender a questão, mas, depois, respondeu com fair-play. "Torço pelo Sporting, o pior inimigo do Benfica, desde que nasci", disparou, com um sorriso, o antigo árbitro internacional português.