Vítor Pereira é o novo presidente da comissão de arbitragem da Federação de Futebol da Rússia

Vítor Pereira foi esta quinta-feira apresentado como o novo presidente da comissão de arbitragem da Federação de Futebol da Rússia, substituindo o húngaro Viktor Kassai. O antigo árbitro internacional português assinou um acordo válido para os próximos dois anos e no momento de dar as primeiras declarações aproveitou para agradecer a aposta da Federação de Futebol da Rússia.





"Trabalhar no futebol russo é um novo desafio para mim e quero agradecer à liderança da Federação de Futebol da Rússia [RFU] pela oportunidade que me foi dada. Os árbitros russos, tanto homens como mulheres, têm um grande potencial que temos de concretizar. Temos muito trabalho árduo pela frente, mas não tenho dúvidas de que, combinando os nossos esforços, seremos capazes de atingir os nossos objetivos e levar a arbitragem na Rússia a um novo nível", atirou.Em 2002, Vítor Pereira foi membro do Comité de Arbitragem da UEFA, uma função que desempenhou durante quatro anos. Entre 2006 e 2010, presidiu o Comité de Arbitragem das Ligas Profissionais Portuguesas.Em 2011, dirigiu o Comité de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Cinco anos mais tarde, Vítor Pereira assumiu a chefia do Comité de Avaliação de Árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, tendo, no ano seguinte, assumido o Comité de Arbitragem da Federação Grega de Futebol, função que desempenhou durante três anos. No ano transato, liderou o Comité de Arbitragem da Federação de Futebol da República Checa.