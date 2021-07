Vítor Pereira é o novo treinador do Fenerbahçe

O Fenerbahçe confirmou que Vítor Pereira é o novo treinador do clube. Trata-se de um regresso, pois o técnico português já tinha orientado o gigante turco em 2015/16.





"Vim para acabar o que comecei. Sempre senti paixão e ambição no Fenerbahçe. Na altura não tive o tempo necessário. O Fenerbahçe sempre foi um amor que ficou incompleto para mim. Conquistei títulos em quase todos os clubes onde estive mas não aqui. É, por isso, hora de coroar esta história inacabada com troféus. Esta história que não terminou terá um final feliz", disse Vítor Pereira, de 53 anos, aos meios do clube.