Vítor Pereira explica por que nunca treinou nas grandes ligas: «Não tenho paciência para esperar»

Vítor Pereira contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que nunca treinou uma equipa nas cinco grandes ligas porque não tem "paciência para esperar". O técnico português, que se encontra desempregado desde que deixou o Flamengo, admitiu, no entanto, que teve recentemente propostas de Espanha."Por que nunca trabalhei nas grandes ligas? Provavelmente tenho um pouco de culpa, não tenho paciência para esperar que me chegue a oportunidade certa. Para mim o futebol é como respirar e quando me falta o ar, tenho de voltar ao relvado. Agora estou um pouco mais tranquilo, mas sei que voltarei muito em breve. Se surgir um projeto numa grande liga aceitarei, mas não vou ficar à espera", garantiu o técnico, de 55 anos.Questionado se se vê a trabalhar em Espanha, Vítor Pereira confessa que teve algumas oportunidades que não avançaram. "Sim, acredito que acontecerá. Tive recentemente algumas oportunidades, mas não se concretizaram. Mais tardou ou mais cedo acontecerá porque identifico-me muito com a qualidade individual e tática da LaLiga. Penso que é um ambiente ao qual me adaptaria com relativa facilidade."O treinador não revelou, todavia, se as oportunidades recentes que teve foram provenientes do Almería e do Sevilha. "Não gosto de falar de coisas que não acontecem. Tive contactos para trabalhar em Espanha mas, como não aconteceu, não creio que seja bom falar disso."