Vítor Pereira rejeita convite do Adana Demirspor

Sem clube desde abril, altura em que acordou a saída do Flamengo, Vítor Pereira foi recentemente abordado pelo Adana Demirspor para voltar ao ativo. De acordo com as informações recolhidas por Record, o treinador português de 55 anos ficou lisonjeado com o convite do emblema onde atuam Luís Nani e ainda Kévin Rodrigues, mas rejeitou a oferta por considerar que o seu futuro passa por outro tipo de projetos.

A abordagem do atual 5.º classificado do campeonato turco ao treinador português surgiu apenas dois dias após anunciar a saída de Patrick Kluivert do comando técnico da equipa, na sequência de resultados negativos, em que somou três empates e uma derrota nas últimas quatro jornadas.





Se se confirmasse a mudança para a Turquia, tratar-se-ia da terceira passagem de Vítor Pereira pelo país, depois de ter orientado o Fenerbahçe, num primeiro momento, em 2015/16, e, posteriormente, em 2021/22.