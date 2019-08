Viúva de Reyes revela a última mensagem que recebeu do futebolista

A mensagem de WhatsApp A mensagem de WhatsApp

No dia 1 de junho deste ano, às 7h43 da manhã, Noélia Reyes recebeu uma mensagem de José Antonio Reyes pelo WhatsApp que dizia "Bom dia mami, adoro-vos". Ela respondeu com duas curtas mensagens de voz. E acabou.Nessa mesma manhã o futebolista - que jogou no Benfica, Real Madrid, Arsenal, entre outros - morreria num acidente de viação, aos 35 anos, quando regressava a casa ao volante de um potente Mercedes depois de um treino.O seu desaparecimento comoveu o mundo do futebol e a mulher não esconde a sua dor, partilhando nas redes sociais alguns momentos de Reyes em família com os filhos.Noélia recebeu aquela mensagem de WhatsApp às 7h43 e respondeu pouco antes 11h00. O acidente aconteceu às 11h40.