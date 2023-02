Vladimir Putin concede nacionalidade russa a dois brasileiros do Zenit

View this post on Instagram A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)

Vladimir Putin concedeu esta sexta-feira, no dia em que se assinalou um ano do início da invasão à Ucrânia, nacionalidade russa aos brasileiros Malcom e Claudinho, ambos do Zenit São Petersburgo, permitindo desta forma que estes dois jogadores no futuro possam representar a seleção nacional do país.A boa nova foi dada pelo clube dos dois jogadores nas redes sociais, numa publicação na qual explica que a nacionalização foi oficializada depois do presidente russo ter assinado do decreto 118.Na Rússia desde 2019 e 2021, respetivamente, Malcom e Claudinho estão livres para atuar na seleção russa ao abrigo das regras da FIFA, já que apenas representaram o Brasil até ao escalão olímpico.