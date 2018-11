Wanda Nara critica: «Que mãe coloca à cintura da filha engenhos pirotécnicos?»

Chocante: Mulher coloca tochas à volta da cintura de criança Chocante: Mulher coloca tochas à volta da cintura de criança

Como argentina, Wanda Nara fez campanha pela final da Taça Libertadores , entre o Boca Juniors e o River Plate e até vestiu a camisola dos dois clubes. No entanto, depois dos incidentes de sábado, com o autocarro do Boca Juniors a ser atacado quando se desloca-se para o estádio, onde iria decorrer o jogo da 2,ª mão (no primeiro jogo empataram 2-2), a mulher e agente de Mauro Icardi voltou ao tema, agora para atacar os adeptos."Aconteceu tudo. É a melhor partida na Argentina, mas não tivemos um grande espetáculo. Fiz a campanha pelo jogo, que deveriamos estar felizes com esta final... não sei qual é a solução. Que mãe coloca à cintura da filha engenhos pirotécnicos? Entende a mentalidade? Essas pessoas não representam a Argentina", criticou Wanda Nara, adepta confessa do River Plate.Pelo menos 29 pessoas foram detidas sábado na sequência dos distúrbios registados em Buenos Aires a propósito da final da Taça Libertadores. O encontro foi adiado não existindo ainda nova data.Segundo a imprensa da América Latina, a 2.ª mão da final da Taça Libertadores pode, pela primeira vez, ser disputada outro continente . Bo entanto, a Conmebol não confirma ainda esta hipótese, estando marcada para esta terça-feira uma reunião , com vista a definir a prova.