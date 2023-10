Wayne Rooney deixa comando técnico do DC United: «Fiz tudo o que podia...»

D.C. United and Head Coach Wayne Rooney have mutually agreed to part ways.https://t.co/ykE3Qp2FDb — D.C. United (@dcunited) October 8, 2023

O DC United, da MLS, anunciou na madrugada deste domingo que Wayne Rooney deixou o comando técnico da equipa principal por mútuo acordo, depois de ter falhado o acesso direto ao playoff da competição."Conversámos com o Wayne [Rooney] e concordámos que seria melhor separarmo-nos neste momento. Esta decisão abre caminho para que o nosso próximo treinador tenha a oportunidade completa de transmitir uma nova filosofia à nossa estrutura desportiva, que começará precisamente com a identificação de um novo técnico. Somos gratos ao Wayne por tudo o que fez pelo nosso clube e pelo futebol na capital do nosso país, primeiro como jogador e capitão do DC United e, mais recentemente, como nosso treinador. Continua a ser uma parte importante da nossa família e uma pessoa querida", pode ler-se em comunicado oficial.Em declarações reproduzidas pelo 'The Athletic', Rooney reconheceu que esta foi a "altura certa" para deixar o clube. "Fiz tudo o que podia para levar esta equipa ao playoff. Não aconteceu. Novo cargo? Ainda não tenho qualquer acordo", garantiu.Refira-se que Wayne Rooney, atualmente com 37 anos, chegou ao comando técnico do DC United em julho do ano passado, depois de ter orientado o Derby County.