Wayne Rooney pode regressar a Inglaterra para ser... 'treinador-jogador'

Depois de dois anos ao serviço do DC United, equipa da Major League Soccer, Wayne Rooney pode estar muito perto de voltar a Inglaterra, desta feita para jogar no Championship.





Segundo avança, esta segunda-feira, o 'The Telegraph', o avançado inglês, de 33 anos, é visto como uma peça fundamental para integrar a equipa técnica liderada por Philip Cocu, bem como reforçar a frente de ataque do emblema que, na última época, esteve muito perto de ascender à Premier League.Depois de passagens por Everton, Manchester United e DC United, Wayne Rooney prepara-se para jogar, pela primeira vez, no segundo escalão inglês de futebol.