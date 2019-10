William Carvalho diagnosticado com hérnia discal após dispensa da Seleção Nacional

O médio internacional português William Carvalho foi esta sexta-feira diagnosticado com uma hérnia discal pela equipa médica do Bétis, um dia depois de ter sido dispensado da seleção nacional.William Carvalho, que foi substituído na equipa portuguesa por André Gomes , do Everton, tem, segundo os andaluzes, uma "hérnia reativa do disco lombar L5-S1".O futebolista sofreu uma lesão muscular a 3 de outubro na perna direita e falhou o desafio do dia seguinte frente ao Eibar. Ainda assim, foi convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, e chegou a treinar na quarta-feira.Apesar de estar a evoluir favoravelmente do problema muscular, o atleta, de 27 anos, apresentou uma dor na região lombar, foi dispensado e, agora, "aguarda avaliação por parte de um especialista".