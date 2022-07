Willian Arão motivado para o desafio

Willian Arão foi apresentado no Fenerbahçe de Jorge Jesus. O médio brasileiro de 30 anos chega à Turquia após sete épocas no Flamengo, onde foi treinado por JJ em 2019 e 2020, e garantiu conhecer "muito bem" o português, com quem construiu uma forte ligação. "Sei o que ele espera dos jogadores. Exige sempre alta concentração", vincou Arão, que apanhou um susto na apresentação – quando respondia às questões, o painel publicitário atrás de si caiu com a força do vento e quase o atingiu.

Entretanto, Jorge Jesus assinalou o fim da pré-temporada e apontou já ao jogo de quarta-feira com o Dínamo Kiev, na 1ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. "Fim da nossa pré-época. Estamos prontos", escreveu o técnico nas redes sociais.