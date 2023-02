Willian Arão na Turquia: «Temos companheiros de profissão soterrados»

Willian Arão, médio brasileiro do Fenerbahçe, contou ao 'Globo Esporte' como está a viver a tragédia provocada pelo forte sismo que na última madrugada causou mais de dois mil mortos na Turquia e na Síria. O jogador, que é treinado por Jorge Jesus, não sentiu o abalo por se encontrar em Istambul, mas dá conta do ambiente de forte consternação que reina em todo país."Estamos a assistir a esta situação de uma forma devastadora, porque é uma tragédia sem precedentes. Os turcos são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentarem ajudar, para tentarem prestar serviço de alguma forma. Temos companheiros de trabalho que estão soterrados, as suas famílias também, é uma tragédia imensa", conta Arão, ex-jogador do Flamengo."Infelizmente o clima também não tem ajudado porque em algumas partes do país ainda há neve, muito frio. Mas é um ambiente de luto, de muita tristeza", acrescentou.Arão estava em Istambul, uma região que não foi afetada, concentrado para um jogo. "Não sentimos o tremor de terra aqui em Istambul. Depois de saber do que tinha acontecido tranquilizei a minha família e tentei saber como estava a minha família aqui na cidade, porque estávamos concentrados. Depois também falei com os meus irmãos, com o meu pai, disse-lhes que estava tudo bem. Mas nós jogámos na cidade de Gaziantep há umas semanas e provavelmente muitas daquelas pessoas estavam no estádio."O brasileiro diz que vê preocupação no rosto de toda a gente. "Os próprios jogadores, alguns trabalhadores do nosso clube, os funcionários, todos têm amigos de alguns dos lugares atingidos. Vê-se a apreensão e sente-se a dor deles, porque isto pode acontecer com qualquer um. É muito triste. Vemos as crianças, gente de todas as idades... E é como eu disse, ainda há a questão do frio."