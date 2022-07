Willian Arão vai reforçar o Fenerbahçe de Jorge Jesus

Willian Arão vai reforçar o Fenerbahçe, garante o 'Globoesporte'. Segundo a mesma fonte, o médio do Flamengo custará aos cofres do clube turco cerca de três milhões de euros e seguirá viagem para a Europa na semana que vem. O médio, de 30 anos, é um antigo desejo de Jorge Jesus, que várias vezes tentou trazer Arão para o Benfica na sua segunda passagem na Luz.O internacional brasileiro foi um elemento decisivo na passagem de Jesus pelo Flamengo, assumindo preponderância na conquista de vários títulos, como o Brasileirão ou a Libertadores.Arão deverá assim realizar o último jogo pelo Flamengo no domingo, diante do Corinthians, encerrando um ciclo de seis anos e meio no Mengão.