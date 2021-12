Wilshere: «Ronaldo o melhor português? Agora é o Bernardo Silva»

Jack Wilshere está sem clube depois de ter envergado as camisolas do Bournemouth e do West Ham em 2020/21. O internacional inglês que se notabilizou é agora um comentador cativo da Premier League e foi chamado a evidenciar quem é o melhor português da atualidade."Ronaldo o melhor português da atualidade? Neste momento o melhor é o Bernardo Silva, vejo acima de todos os restantes. Não estou a dizer que seja melhor do que o Ronaldo depois do que fez na carreira mas, se o jogo fosse amanhã, escolheria o Bernardo Silva para a minha equipa", garantiu, o jogador de 29 anos, em declarações à rádio inglesa Talksport.