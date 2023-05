Witsel anuncia que vai retirar-se da seleção belga: «Foi um orgulho representar o meu país»

Axel Witsel, médio do Atlético Madrid, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para anunciar que decidiu retirar-se da seleção belga.





Après avoir mûrement réfléchi, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris la décision de prendre ma retraite internationale. Ce fut une grande fierté d’avoir pu représenter mon pays durant ces 15 dernières années… (1/3) pic.twitter.com/IqNr2aaZKq — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 12, 2023

Através de uma longa publicação, repartida em três tweets, o antigo jogador do Benfica agradeceu a todos os que acompanharam a sua longa jornada na equipa nacional e depositou ainda grande confiança na geração futura."Após uma consideração cuidadosa, é com muita emoção que tomei a decisão de aposentar-me do futebol internacional. Foi um grande orgulho poder representar o meu país durante estes últimos 15 anos. Agora, é importante para mim dedicar mais tempo à minha família e focar no meu clube", começou por anunciar o médio, antes de dedicar alguns agradecimentos: "Agradeço a todas as pessoas que me permitiram florescer com a camisa dos red devils. Obrigado a todos os treinadores, aos meus companheiros de equipa, sem esquecer o departamento médico. Obrigado a todos os adeptos que me acompanharam nas minhas 130 internacionalizações. Boa sorte para a nova geração, que tenho a certeza que ainda nos fará viver momentos incríveis."