Wolverhampton vence Manchester City com Rui Patrício a defender três penáltis

O Wolverhampton venceu este sábado o troféu Premier League Ásia ao bater o Manchester City nos penáltis, depois de um empate no tempo regulamentar. O jogo, que não passou do nulo durante os 90 minutos, permitiu que o guarda-redes dos Wolves, Rui Patrício, brilhasse ao defender os penáltis de Gundogan, David Silva e Lukas Nmecha, dando assim um triunfo por 3-2 à 'equipa mais portuguesa da Premier League'.





Os golos de Bennett, Perry e de Rúben Vinagre deram a vitória à formação orientada por Nuno Espírito Santo, enquanto os penáltis convertidos com êxito pelo City saíram dos pés de Danilo e Garcia.No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, o Newcastle venceu o West Ham, por 1-0, com um golo de Yoshinori Muto.