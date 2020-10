Xande Silva vai jogar no Aris por empréstimo do West Ham

Xande Silva vai jogar nos gregos do Aris, anunciou esta segunda-feira o West Ham, clube inglês que empresta o antigo internacional sub-20 por Portugal.





"O West Ham pode confirmar que Xande Silva se juntou aos gregos do Aris por empréstimo até ao final da temporada 2020/21. O antigo internacional nas camadas jovens jogou uma vez pelos sub-23 esta época", anunciaram hoje os ingleses.

Silva, de 23 anos, sofreu uma lesão grave que o afetou na primeira metade de 2019/20, voltando aos relvados na segunda equipa dos 'hammers', por quem jogou duas vezes na equipa principal.

O antigo extremo do Vitória de Guimarães junta-se a uma das equipas a registar um bom arranque na Liga grega, com quatro vitórias em quatro jornadas e no topo da tabela, encontrando os portugueses Hugo Sousa e Bruno Gama em Salónica.