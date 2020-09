Yann M'Vila reforça Olympiacos de Pedro Martins

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, assegurou esta segunda-feira a contratação de Yann M'Vila, que chega ao emblema grego proveniente dos franceses do St. Étienne.





O médio, de 30 anos, que tem 22 internacionalizações e um golo marcado pela seleção francesa, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas com o Olympiacos, depois de já ter também representado os ingleses do Sunderland e os italianos do Inter Milão e os russos do Rubin Kazan, entre outros.Além do treinador Pedro Martins, o médio defensivo vai encontrar na equipa da cidade de Pireu quatro jogadores portugueses: o guarda-redes José Sá, o defesa Rúben Semedo e os médios Pêpê Rodrigues e Cafú.