Young Boys regressa às vitórias no campeonato suíço antes de visitar Sporting

O Young Boys venceu este domingo em casa o Stade-Lausanne-Ouchy, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga suíça, regressando às vitórias na competição, antes de visitar o Sporting, para a Liga Europa.

Três dias depois de ter perdido em casa frente aos leões, por 3-1, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Young Boys regressou aos triunfos no campeonato, depois do empate 3-3 no terreno do Lugano, na jornada anterior.

O avançado Cedric Itten, aos 70 minutos, marcou o golo solitário do encontro, antes de o defesa lateral direito Lewis Blum ter sido expulso, com cartão vermelho direto, aos 74, sem que o conjunto comandado por Ricardo Dionísio tenha conseguido evitar a derrota.

O Young Boys lidera destacadamente a Superliga suíça, agora com 51 pontos, mais 10 do que o Servette, segundo colocado, que hoje visita o Lugano, quarto, enquanto o Stade-Lausanne-Ouchy segue na 12.ª e última posição, com 15.

Sporting e Young Boys voltam a defrontar-se na quinta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.