Zaidu e Chidozie convocados para jogos da Nigéria com Serra Leoa

Os futebolistas Zaidu, do FC Porto, e Chidozie, do Boavista, foram convocados este sábado pela seleção nigeriana para o duplo compromisso com a Serra Leoa, de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

Os dois defesas integram os eleitos do treinador alemão Gernot Rohr para os embates com a Serra Leoa, em 13 e 17 de novembro, nas cidades de Benin e Freetown, da terceira e quarta jornadas do Grupo L de apuramento para a próxima edição da CAN.

O lateral esquerdo Zaidu Sanusi, de 23 anos, estreou-se este mês pela seleção principal da Nigéria, depois de ter sido contratado pelo FC Porto ao Santa Clara no defeso.

Na mesma janela de transferências, o central Chidozie, de 23 anos, foi emprestado pelos campeões nacionais ao Boavista, tendo um golo em 19 aparições pelas super águias.

Na lista de 24 convocados da Nigéria surgem outros dois jogadores com passagens anteriores pelo futebol português, casos do defesa Tyronne Ebuehi, emprestado pelo Benfica aos holandeses do Twente, e do médio Peter Etebo (ex-Feirense).

A Nigéria, vencedora da CAN em 1980, 1994 e 2013, lidera o Grupo L, com seis pontos em duas jornadas, menos três do que o Benim, segundo colocado, enquanto Lesoto e Serra Leoa seguem na terceira e quarta posições, respetivamente, ambos com um ponto.