Zamalek, de Jesualdo Ferreira, segura liderança no Egito

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, segurou esta quarta-feira a liderança da Liga egípcia, com uma difícil vitória por 2-1 no terreno do National Bank of Egypt.

O jogo, da 22.ª jornada do campeonato, deixa o Zamalek com 48 pontos, mais dois que o Pyramids, que jogou também hoje, vencendo o El Sharqia Dokhan por 3-0.

Depois de um empate na ronda anterior, 2-2 com o Al Ahly, o Zamalek voltou a sentir muitas dificuldades, agora com o sétimo posicionado da Liga do Egito.

No estádio Al-Shorta, a equipa da casa adiantou-se através de uma grande penalidade, apontada por Assem Salah aos 55 minutos.

Jesualdo acertou em pleno nas alterações táticas que fez a partir desse momento, com os dois golos do Zamalek a serem apontados pelo internacional tunisino Seifeddine Jaziri, lançado no jogo aos 64 minutos.

Com golos aos minutos 72 e 86, Jaziri 'salvou' o Zamalek da perda da liderança, quando ainda faltam 12 jornadas para terminar o campeonato.

Jesualdo Ferreira, 76 anos, está no Zamalek há três meses, no que é a sua segunda experiência no Egito. No seu palmarés destacam-se três campeonatos vencidos em Portugal, com o FC Porto, o campeonato do Egito, com o Zamalek, e um título nacional no Qatar, com o Al Sadd.

