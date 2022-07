Zamalek de Jesualdo Ferreira volta a vencer e reforça liderança no Egito

O Zamalek, do técnico português Jesualdo Ferreira, somou esta quinta-feira a sétima vitória seguida e reforçou a liderança da Liga egípcia de futebol, após vencer no campo do Future FC, por 1-0, na 27.ª jornada.

No Cairo, no terreno do quarto classificado da competição, Hamdi, aos 74 minutos, fez o único golo da partida, num lance com assistência da Zizo, antigo jogador de Moreirense e Nacional da Madeira.

A equipa de Jesualdo Ferreira alcançou o sétimo triunfo consecutivo em todas as provas, sexto no campeonato egípcio, prova que continua a liderar.

Com este resultado, o atual campeão lidera a liga com quatro pontos de vantagem sobre o Pyramids, segundo classificado, e nove sobre o Al Ahly, terceiro e equipa do técnico Ricardo Soares, que tem menos dois jogos disputados.