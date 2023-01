Zé Turbo próximo de assinar pelo Al Wasl: atacante vai receber 1,7 milhões em época e meia

Zé Turbo, avançado, de 26 anos, que cumpriu uma época nos juniores do Sporting, antes de assinar pelo Inter Milão, está prestes a rubricar um contrato válido por uma época e meia pelo Al Wasl, 6º classificado da Liga dos Emirados Árabes Unidos, a 4 pontos do líder Al Sharjah.Júnior José Correia nasceu na Guiné-Bissau mas tem também nacionalidade portuguesa, tendo, inclusive, nas camadas jovens, sido convocado para as seleções nacionais de sub-19 e sub-20 . Ao queapurou, Zé Turbo vai receber qualquer coisa como 1,7 milhões de euros pelos 18 meses de contrato.O extremo, que pode atuar tanto no corredor esquerdo como no direito era um jogador livre, após terminar contrato com Nantong Zhiyun, da China, pelo qual marcou 34 golos, em 64 jogos, em duas temporadas - terminou na 3ª posição da 2ª Liga chinesa na pretérita temporada e subiu diretamente ao escalão principal. Com 20 golos foi eleito o 2º melhor marcador do segundo patamar do futebol chinês.Zé Turbo tem outras experiências fora de Portugal, tendo atuado no Grasshoppers e Schaffhausen (Suíça), Nacional de Montevidéu (Paraguai), Newell's Old Boys (Argentina), Catania (Itália) e Marbella (Espanha). Em Portugal, representou Olhanense e Tondela.Uma última nota para o facto do clube sediado no Dubai ter sido anteriormente a casa de outro português conhecido - Hugo Viana, atual diretor desportivo do Sporting.Zé Turbo viajará para o Dubai nos próximos dias, acompanhado pelo seu representante, Faustino Gomes, para realizar exames médicos e assinar um contrato válido por uma temporada e meia.