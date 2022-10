Zeca sofre nova lesão no joelho e vai perder o resto da época

Zeca saiu lesionado perto do fim do jogo entre Copenhaga e Aarhus no domingo e os exames médicos confirmaram o pior cenário: o médio sofreu uma lesão grave no joelho e vai ficar afastado dos relvados até final desta época.O azar volta a bater à porta do luso-helénico que passou por uma lesão idêntica há cerca de um ano. "Infelizmente, verificámos que Zeca danificou dois ligamentos do joelho, um dos quais é o ligamento cruzado que foi rompido e operado há um ano", explicou Morten Boesen, médico do clube dinamarquês."É claro que é incrivelmente lamentável para Zeca, que passou por uma longa e difícil reabilitação de forma exemplar. Mesmo que tenha feito tudo certo, passado em todos os testes e requisitos para poder estar apto para jogar, havia sempre o risco de uma nova lesão. Zeca teve muito azar e agora pode ter de passar por uma cirurgia e uma reabilitação semelhantes", acrescentou.Zeca já lamentou o infortúnio de ter de voltar a parar, em declarações ao site do Copenhaga. "Claro que estou muito triste agora. Trabalhei muito para voltar, por isso é um duro golpe ter de recomeçar. Não posso mudar isso e agora tenho que me concentrar em deixar a deceção para trás e dar um passo de cada vez. Tenho de ajudar a equipa a partir de fora da melhor maneira possível e sei que eles vão sair-se bem sem mim. Gostaria de agradecer as muitas mensagens que recebi. Deram-me fé e esperança neste momento difícil", frisou.