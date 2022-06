Zelensky e a vitória da Ucrânia: «Duas horas de felicidade em que ficámos colados à televisão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para parabenizar a seleção ucraniana pelo triunfo (3-1) sobre a Escócia que colocou o país na final do playoff de acesso ao Mundial'2022, apuramento esse que vai agora discutir com País de Gales no domingo, dia 5.

"Há momentos em que muitas palavras não são necessárias! Só um pouco de orgulho Só para agradecer pelo que vocês fizerem rapazes. Duas horas de felicidade em que ficámos colados à televisão. Lutar, levantar e vencer, porque somos ucranianos. Uma alegria para os nossos militares, para todo o nosso país", começou por escrever o líder máximo da Ucrânia, em publicação no Instagram, continuando: "Estamos todos em guerra, cada um na nossa frente, por exatamente isto. Pela nossa bandeira azul e amarela, pelo nosso brasão no coração, pela 'Ucrânia ainda não morta...' que não deve ser silenciada. Lutamos, lutamos, ficamos de pé, vencemos. Porque somos ucranianos!"