Zenit atento a Shahriyar Moghanlou

Shahriyar Moghanlou está no radar do Zenit para a próxima temporada. O avançado iraniano é um dos alvos do emblema de São Petersburgo, isto de acordo com informações avançadas pela imprensa local.





Shahriyar Moghanlou está vinculado ao Santa Clara, pelo que qualquer negociação terá de passar pelo emblema açoriano.Na última época, Shahriyar apontou cinco golos em 12 jogos pelos iranianos do Persepolis, tendo juntado mais um pelo Santa Clara.