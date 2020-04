Zépiqueno Redmond ganha apoio de brasileiros

Zépiqueno Redmond é uma das pérolas da formação do Feyenoord e o jogador, de 14 anos, despertou a atenção de muitos adeptos brasileiros devido... ao seu nome. Tal como é possível perceber, o nome do jovem holandês é inspirado na personagem Zé Pequeno do filme ‘Cidade de Deus’, e o jogador viu logo as suas redes sociais serem invadidas por adeptos brasileiros devido a isso.

Ora, o filme retrata um dos mais violentos traficantes do Rio de Janeiro e o diário holandês ‘Telegraaf’ confirmou junto dos pais de Zépiqueno que o nome do jovem holandês do Feyenoord tem como base a longa metragem.

"Fala Dadinho", "Zé Pequeno p****", "Dadinho é o cara!", "Boa, Zé Pequeno" ou "Deve ser avançado, pois já veio com nome de matador", foram alguns dos comentários feitos por parte de seguidores brasileiros nas redes sociais de Zépiqueno, que tem dado que falar também nos relvados. Mais não seja porque Zépiqueno chegou ao Feyenoord no início de 2019, proveniente do ADO Den Haag e teve uma rápida afirmação. No emblema de Roterdão, o avançado, de 14 anos, soma golos atrás de golos e até já alinha pela formação de sub-16.

Desta forma, Zépiqueno holandês dá que falar tanto dentro como fora do campo e ganhou uma vasta legião de fãs brasileiros.