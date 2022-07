Özil está mesmo de saída do Fenerbahçe de Jorge Jesus

Chegou ao fim a passagem de Mesut Özil pelo Fenerbahçe, apenas um ano depois de se ter iniciado. De acordo com a NTV Spor, pese embora a vontade do criativo em continuar e concluir a sua carreira na equipa de Istambul, esta segunda-feira terá sido firmada a rescisão contratual, que segundo o 'AS' se fez de forma unilateral.O médio queria continuar e fazia força para que tal fosse uma realidade, mas o clube turco, orientado por Jorge Jesus, avançou com a sua intenção de libertar um jogador que tinha sido afastado dos trabalhos da equipa em março. Na altura, essa punição interna deveu-se a um desentendimento com Ismail Kartal, na altura técnico interino, quando foi substituído diante do Konyaspor.Nesta pré-temporada, já com Jorge Jesus como técnico, a sua situação manteve-se inalterada e agora acontece mesmo o término da ligação entre as partidas. O que não se sabe é de que forma o Fenerbahçe conseguiu este acordo (se é que houve acordo...), já que Özil ganhava quase 7 milhões de euros anuais e tinha vínculo por mais duas temporadas.Com a saída do Fenerbahçe sentenciada, na Turquia diz-se que o futuro do jogador poderá passar por outro clube de Istambul, no caso o Basaksehir, ainda que a porta da Major League Soccer esteja também aberta.