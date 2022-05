Özil: «Não vou terminar a minha carreira noutro clube que não o Fenerbahçe»

Mesut Özil anunciou esta terça-feira a intenção de terminar carreira no Fenerbahçe, assumindo que a sua decisão "é muito clara e definitiva", que ainda assim ficará à mercê dos desejos da direção do clube que está prestes a anunciar o português Jorge Jesus como treinador da equipa principal.

"Tenho de fazer esta declaração sobre as mais recentes alegações que foram feitas sobre a minha carreira. Eu atingi um dos meus objetivos de carreira quando assinei um contrato de três temporadas e meia com o Fenerbahçe, o meu amor de infância, sem receber sequer durante os primeiros seis meses. Repito com ênfase: não vou terminar a minha carreira noutro clube que não o Fenerbahçe. Durante o meu contrato, o meu único objetivo é suar e dar tudo por essa camisola. Esta é uma decisão muito clara e definitiva para mim", começou por dizer o internacional alemão.

E prosseguiu: "De acordo com as exigências da minha vida profissional, se a direção decidir tomar uma decisão sobre o meu futuro, apenas terei de respeitar a sua posição. Vou continuar a trabalhar no duro e estar sempre pronto, como sempre digo: o principal será sempre o Fenerbahçe. Com amor e respeito, aos grandes adeptos do Fenerbahçe", terminou assim o comunicado nas redes sociais.