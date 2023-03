Özil termina a carreira aos 34 anos: «É altura de deixar os grandes palcos»

Mesut Özil anunciou esta quarta-feira o fim da carreira. Aos 34 anos, o internacional alemão pendura as chuteiras e explica, em comunicado, que o sucedido nas últimas semanas e meses, mais concretamente as lesões, levaram-no a colocar um ponto final no seu trajeto."Depois de pensar cuidadosamente, anuncio que me vou retirar do futebol profissional com efeito imediato", pode ler-se na mensagem deixada pelo jogador nas redes sociais. "Tive o privilégio de ser jogador profissional de futebol durante quase 17 anos e sinto-me incrivelmente agradecido pela oportunidade. Mas, nas últimas semanas e meses, tendo também sofrido algumas lesões, tem-se tornado cada vez mais claro que está na altura de deixar os grandes palcos", explica.Com vários agradecimentos pelo meio - à família, aos clubes onde jogou e aos seus companheiros de equipa -, Özil termina o comunicado deixando uma garantia: "Podem ter a certeza que ainda vão ouvir falar de mim nas minhas redes sociais"."Olá a todos,Depois de pensar cuidadosamente, anuncio que me vou retirar do futebol profissional com efeito imediato.Tive o privilégio de ser jogador profissional de futebol durante quase 17 anos e sinto-me incrivelmente agradecido pela oportunidade. Mas, nas últimas semanas e meses, tendo também sofrido algumas lesões, tem-se tornado cada vez mais claro que está na altura de deixar os grandes palcos.Foi uma jornada incrível cheia de momentos e emoções inesquecíveis. Quero agradecer aos meus clubes - Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Basaksehir - e aos treinadores que me apoiaram, assim como aos companheiros de equipa que se tornaram meus amigos.Um agradecimento especial à minha família e aos meus amigos mais próximos. Foram parte deste jornada desde o primeiro dia e deram-me todo o amor e apoio, tanto nos bons como nos maus momentos.Obrigado a todos os meus fãs por me terem apoiado independentemente das circunstâncias e independentemente do clube que representava.Estou entusiasmado por aquilo que se segue na minha vida, juntamente com a minha mulher, Amine, e com as minhas duas filhas, Eda e Ela. Podem ter a certeza que ainda vão ouvir falar de mim nas minhas redes sociais.Até breve, Mesut".