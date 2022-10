Zinedine Zidane: «O meu regresso? Está para breve»

Zinedine Zidane está desempregado desde que deixou o Real Madrid no final da temporada 2020/21. O técnico francês, de 50 anos, revelou esta segunda-feira, durante a inauguração da sua nova estátua de cera no museu Grévin que o regresso ao ativo não deve tardar."Está para breve, é mais um pouco. Saudades de ser treinador? Não, não estou longe do regresso", vincou à RMC Sport.O antigo Bola de Ouro ganhou tudo o que havia para ganhar enquanto jogador e treinador. Como técnico, conquistou três Liga dos Campeões, dois Mundiais, dois campeonatos de Espanha, duas Supertaças espanholas e duas Supertaças Europeias ao serviço do Real Madrid.