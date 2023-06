Ziyech está perto de se juntar a Cristiano Ronaldo

Se o treinador para a próxima época ainda não está definido, o Al Nassr também continua à procura de juntar mais nomes sonantes a Cristiano Ronaldo e companhia. E o marroquino Hakim Ziyech parece estar próximo de ser reforço. O extremo tem contrato com o Chelsea até 2025 mas é um dos craques que os blues pretendem vender este verão e as negociações estão em curso. O jogador de 30 anos está aberto à mudança para a liga saudita e já terá recebido uma proposta concreta do emblema de Riade. Já o Al Hilal, depois de não ter conseguido convencer Messi, aponta baterias a Neymar. Os responsáveis do clube estiveram em Paris e estão dispostos a pagar 45 M€ ao PSG. E o jogador brasileiro iria ganhar cerca de 200 M€ anuais.