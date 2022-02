Zozulya, barrado no Estoril por conotações nazis, ataca Putin: «Ele é uma reencarnação do Hitler»

A carreira de Roman Zozulya tem sido ligada a casos polémicos envolvendo uma conotação a atitudes e posições de extrema-direita por parte do jogador. O avançado ucraniano esteve perto de rumar ao Estoril em 2021 , mas a fúria dos adeptos dos canarinhos terá invalidado uma oficialização da transferência para o Estádio António Coimbra da Mota, mesmo que o próprio negue tais conotações Esta quinta-feira, Zozulya voltou a falar publicamente mas para atacar Vladimir Putin, presidente da Rússia. "O Mundo deve tomar conta da outra verdade, a de que Putin é uma reencarnação de Hitler. Os seus planos são mais ambiciosos do que conquistar a Ucrânia. Por isso, é mais importante do que nunca que o Mundo se una e imponha sanções económicas a este regime maldito", frisou através da conta pessoal de Facebook.O avançado ucraniano garantiu que o país-natal sempre foi uma "espinha na gargante na maioria dos governantes poderosos". "Em vários períodos históricos eles procuraram subjugar-nos, fazer-nos passar fome, perseguir-nos e matar-nos apenas pelo facto de falarmos a nossa língua, de expressarmos uma opinião e procurar-nos a independência. Quanto mais testaram, mais forte ficámos", vincou.Aos 32 anos, Zozulya atua nos espanhóis do Fuenlabrada depois de, também no país vizinho, ter alinhado no Albacete e Betis.