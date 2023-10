Jess Thorup substitui Enrico Maassen no Augsburgo

O dinamarquês Jess Thorup foi este domingo nomeado treinador do Augsburgo, sucedendo a Enrico Maassen, e assinou contrato até junho de 2025, anunciou o clube da Bundelisga em comunicado.

Thorup, de 53 anos, ocupa o lugar deixado vago por Maasen, que foi despedido a 9 de outubro, depois de um desaire caseiro face ao Darmstadt por 2-1. De forma interina, Tobias Strobl, o técnico dos sub-23, tem orientado a equipa.

No seu percurso, o novo treinador do Augsburgo já passou pelos belgas do La Gantoise e do Genk, os dinamarqueses do FC Copenhaga e as seleções de sub-20 e sub-21 da Dinamarca.

O Augsburgo, já eliminado da Taça da Alemanha, por uma equipa do terceiro escalão, o Unterhacing, segue no 15.º lugar da Bundesliga, somando uma vitória, dois empates e quatro derrotas em sete jornadas.

Maasen foi o primeiro treinador despedido na atual temporada no principal campeonato germânico, depois de chegar ao clube no verão de 2022, para assegurar a manutenção da equipa no regresso ao principal escalão, com o 15.º lugar.