Ricardo Pepi assina pelo Augsburgo

O avançado Ricardo Pepi, de 18 anos, eleito este ano o melhor jogador jovem da Liga norte-americana de futebol (MLS), é reforço do Augsburgo, revelou esta segunda-feira o 15.º classificado da Liga alemã.

"Assinou contrato com o FCA [Augsburgo] até 30 de junho de 2026, com opção por mais um ano", indica o clube germânico no site oficial, lembrando que o jogador já é internacional pela seleção principal dos Estados Unidos, com sete jogos.

No comunicado, o Augsburgo assinala ainda que o avançado apontou 13 golos e fez duas assistências em 31 jogos esta época pelo FC Dallas, clube em que começou na formação e que o chegou a emprestar por uma temporada.

"A mudança para a Europa após o fim da época na MLS era o meu sonho. Acredito que o Augsburgo e a 'Bundesliga' são o contexto ideal para mim, para ganhar prática, como jovem, a um nível de topo", disse Pepi, citado pelo clube.