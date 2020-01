Bayer Leverkusen contrata médio Exequiel Palacios ao River Plate

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, anunciou hoje a contratação do médio argentino Exequiel Palácios ao River Plate, com o jogador a chegar em janeiro.

Os alemães comunicaram o negócio através da rede social Twitter, com um contrato até 2025 entre ambas as partes, sem revelarem as verbas ou os contornos envolvidos.

Com 21 anos, o finalista vencido da Taça Libertadores deste ano, num jogo em que foi expulso frente ao Flamengo de Jorge Jesus (2-1), e campeão da mesma prova em 2018, chega à Europa depois de se ter formado nos 'millonarios', clube pelo qual fez 24 jogos esta época (um golo).