Bayer Leverkusen oficializa contratação de Demarai Gray

O Bayer Leverkusen oficializou este domingo a chegada de Demarai Gray, avançado inglês que esteve no radar do Benfica, para reforçar o plantel da formação da Bundesliga.





Demarai Gray deixa o Leicester e assina com o clube germânico por ano e meio, até final da temporada 2021/2022."Oportunidade para ganhar experiência. Gosto do futebol alemão. Creio que em encaixo bem no seu esquema de jogo", referiu o avançado ao site do Bayer Leverkusen.