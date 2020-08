Bellarabi renova contrato com o Bayer Leverkusen

Karim Bellarabi renovou esta quinta-feira o contrato com o Bayer Leverkusen por mais três temporadas, anunciou o clube germânico no site oficial. O extremo alemão prolongou a ligação ao clube até 2023.





"O Karim está connosco desde 2011 e desde então tornou-se num dos melhores jogadores da Bundesliga na sua posição aqui no Leverkusen. Quando traz o seu futebol de alta velocidade para campo, é um jogador decisivo", disse o diretor desportivo do Bayer Leverkusen, Rudi Voller.Karim Bellarabi conta já com 229 realizados pelo clube, tendo apontado 50 golos.