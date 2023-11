CEO do Bayer Leverkusen assume: «Há bastante tempo que queríamos tirar Grimaldo do Benfica»

O nome de Grimaldo circula na alta roda do futebol europeu já que o espanhol é considerado um dos melhores laterais da atualidade. Após sete épocas e meia a brilhar com a camisola do Benfica, o defesa-esquerdo rumou à Bundesliga e tem assinado um arranque de época fulgurante ao serviço do Bayer Leverkusen, líder do campeonato à 11.ª jornada com 2 pontos de vantagem sobre o Bayern Munique. Soma 8 golos e 6 assistências em 17 jogos, números que já lhe valeram a estreia na seleção A de Espanha (fez uma assistência para um dos golos espanhóis na vitória em Chipre por 3-1).Agora, Fernando Carro, CEO do Leverkusen, revelou que o jogador já era um desejo antigo e alvo dos farmacêuticos há vários anos. "Há bastante tempo que queríamos tirar o Grimaldo do Benfica, mas até ao último verão era muito caro. Era um objetivo do clube há vários anos porque sabíamos quão bom jogador e profissional ele é. Precisamos de mais jogadores como ele", afirmou o dirigente no âmbito no fórum da Soccerex, em Miami.Tal como o próprio lateral já referiu várias vezes, o treinador da equipa germânica foi fundamental em todo o processo. "O Xabi Alonso falou com o Grimaldo e convenceu-o com o projeto muito ambicioso que temos. É um jogador muito importante para nós", sublinhou Fernando Carro.