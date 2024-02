É hora de receber o Bayern: máquina de Xabi Alonso enfrenta o teste mais duro

O Bayer Leverkusen é um caso único no futebol europeu esta época. Ao fim de 30 jogos, em todas as competições, a equipa de Xabi Alonso ainda não perdeu - conta com 26 vitórias e apenas 4 empates – e pode dar hoje um passo de gigante rumo à conquista da Bundesliga, um título que nunca alcançou. O máximo que conseguiu foi ser cinco vezes vice-campeão (1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 e 2010/11). Com 2 pontos de avanço sobre o Bayern, os farmacêuticos enfrentam o teste mais duro na receção aos bávaros, com quem empataram (2-2) em Munique, na 1ª volta.

"Para vencer o Bayern, temos de jogar um jogo de alto nível, quase perfeito. Seria ótimo festejar depois do jogo, mas ainda não chegámos lá", salientou Xabi Alonso, que passou precisamente pelo Bayern como jogador. Do lado contrário, Thomas Tuchel acredita que é possível ganhar em Leverkusen. "30 equipas tentaram e não conseguiram vencê-los. É uma série excecional e eles merecem-na. Estão a ir muito bem, mas nós estamos apenas a dois pontos. É uma boa oportunidade para colocarmos as cartas na mesa", lembrou o treinador do campeão alemão.