Grimaldo radiante no Bayer Leverkusen: «Tomei a decisão certa, precisava de um novo desafio»

Alejandro Grimaldo vive os primeiros tempos como jogador do Bayer Leverkusen e a primeira impressão não podia ser mais satisfatória. Em entrevista à 'Marca', o defesa de 27 anos, que atuou no Benfica nas últimas sete temporadas e meia antes de se mudar a custo zero para a Alemanha, diz-me mesmo encantado com tudo o que encontrou no emblema germânico."Estou muito contente com tudo o que encontrei: o plantel, o clube, o treinador. A direção fez uma aposta forte no mercado, contratando grandes jogadores para conseguir títulos e creio que temos um plantel para lutar por tudo. O grupo é muito ambicioso. Sinto que tomei a decisão certa, precisava de um novo desafio", assumiu o defesa, que voltou a reforçar a ideia de que Xabi Alonso foi decisivo na sua escolha: "A presença do mister foi chave. É um treinador de topo. Transmite muito bem a sua ideia aos jogadores e isso é o mais importante num treinador".