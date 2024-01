Oficial: Betis empresta Borja Iglesias ao Bayer Leverkusen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado internacional espanhol Borja Iglesias vai jogar no Bayer Leverkusen até final da temporada, por empréstimo do Betis, anunciou este sábado o líder da Liga alemã de futebol.

A contratação do avançado permite aos farmacêuticos suprir uma lacuna na frente do ataque, uma vez que o nigeriano Victor Boniface está lesionado e impedido de jogar pelo menos até abril.

"Com o seu perfil, Iglesias vem preencher o vazio deixado pela ausência de Victor Boniface. É forte fisicamente, bom a recuperar bolas, confiante e bom na finalização", descreveu o diretor desportivo, Simon Rolfes, no comunicado que confirma a contratação.

O avançado de 31 anos, que jogava no Betis desde 2019, tem duas internacionalizações por Espanha e esta época tem dois golos em 18 jogos, saindo do clube sevilhano, pelo menos para já, com 181 encontros assinados e 52 tentos apontados.

"É um desafio fantástico para mim. A equipa está a fazer sensação em Espanha, muita gente os acompanha e estão impressionados. Estou entusiasmado por fazer parte disto e vou dar tudo pelo sucesso da minha equipa", declarou o futebolista.

Iglesias junta-se ao líder da Bundesliga, ainda invicto ao fim de 19 jornadas e na frente com 49 pontos, mais dois que o Bayern Munique, segundo, após o empate sem golos de hoje ante o Borussia Mönchengladbach.