Xabi Alonso quer Bayer Leverkusen com "mentalidade vencedora"

O espanhol Xabi Alonso afirmou esta quita-feira que a equipa do Bayer Leverkusen "precisa de uma mentalidade vencedora" e garantiu "ser uma honra" assumir o comando técnico da formação alemã de futebol.

"O Bayer Leverkusen é um grande clube e a equipa é muito boa. Temos grandes objetivos a alcançar", afirmou Xabi Alonso, na conferência de imprensa de apresentação como treinador da equipa alemã, adversária do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões.

O antigo internacional espanhol considerou que "há muito trabalho a fazer" e admitiu que o primeiro passo será "conhecer bem os jogadores" para depois a equipa "conseguir jogar bom futebol e ser dominante".

"Queremos jogar com intensidade, com e sem bola, queremos ter uma mentalidade vencedora", disse o antigo médio, que enquanto jogador representou Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique, além de ter conquistado o Mundial2010 e os Europeus de 2008 e 2012 com a seleção do seu país, pela qual atuou em 114 jogos.

Xabi Alonso que entre 2019 e 2022 orientou a equipa B da Real Sociedad disse que este "é o momento certo" para assumir um desafio como treinador.

"No passado, tive oportunidade de orientar uma equipa de alto nível, mas preferi preparar-me e encontrar o momento certo. Sinto-me pronto, este é o momento certo. Como jogador tentei traçar o meu caminho, e quero fazer o mesmo enquanto treinador", afirmou o basco, de 40 anos.

A estreia de Alonso à frente do Bayer Leverkusen está marcada para sábado, diante do Schalke 04, para a Bundesliga, sendo que na próxima semana os germânicos vão receber o FC Porto, em partida da quarta ronda do grupo B da Champions.

Gerardo Seoane, que liderava o Bayer desde a temporada passada, deixou o comando técnico da equipa na quarta-feira, um dia depois do desaire no Estádio do Dragão (2-0), para a terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, deixando ainda a equipa num modesto 17.º e penúltimo lugar na Bundesliga.