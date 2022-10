Xabi Alonso vai estrear-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Xabi Alonso estreia-se hoje ao leme do Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que defronta o Schalke 04, naquele que será o único jogo antes da receção aos dragões, na próxima quarta-feira. Mas o jogo grande da 9ª ronda da Bundesliga será o clássico entre Borussia Dortmund e o Bayern. A equipa de Raphaël Guerreiro é 4ª com 15 pontos, os mesmos dos bávaros.

Ontem, o Hoffenheim do português Eduardo Quaresma, que não saiu do banco de suplentes, perdeu em casa com o Werder Bremen (1-2).