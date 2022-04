Ainda a polémica dos 12 jogadores: «Team-manager do Bayern não terá pregado o olho esta noite»

O Bayern Munique protagonizou, no duelo de sábado com o Friburgo, muito provavelmente um dos momentos mais insólitos da 28.ª jornada da Bundesliga. Isto porque a formação bávara esteve em campo, durante 17 segundos, com um jogador a mais do que é permitido num jogo de futebol.

Tudo aconteceu ao minuto 85 do encontro, numa altura em que a formação orientada por Julian Nagelsmann já vencia por 3-1, quando Kingsley Coman acabou por não sair de campo no momento da entrada de Sabitzer, austríaco que ia render o internacional francês. Esta confusão, cuja responsabilidade é atribuída à team-manager do Bayern Munique, Kathleen Krüger, gerou alguma polémica no terreno de jogo e levou mesmo à sua interrupção.

"Conheço muito bem a Kathleen. Ela é realmente muito meticulosa e creio que não terá pregado olho esta noite", disse Christian Folk, jornalista do 'Bild', após este erro da team-manager dos bávaros, que poderá custar agora os três pontos à equipa.