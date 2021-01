Alemães dizem que aposta em Tiago Dantas causa mal-estar na formação do Bayern Munique

Hansi Flick nunca escondeu a sua admiração por Tiago Dantas, mas a verdade é que a aposta no jovem jogador português não motiva opiniões unânimes na estrutura do Bayern Munique. Segundo o jornal 'Abendzeitung', ter-se-á até gerado um certo mal-estar na estrutura de formação dos bávaros, tudo porque há dúvidas de que o português tenha mais talento do que alguns jogadores criados no clube, nomeadamente Angelo Stiller, um jovem que por não ter espaço estará de saída para o Hoffenheim.





Um dos factos que suporta esta opinião é essencialmente aquilo Tiago Dantas mostrou na primeira metade da época ao serviço da equipa de reservas. Ou melhor: aquilo que não mostrou. O 'Abendzeitung' lembra que o português apenas fez seis jogos pelos Sub-23 sem se destacar, ainda que 'desconte' na sua afirmação o facto de Tiago Dantas se ter lesionado no tornozelo e ter falhado algumas partidas."Na primeira metade da temporada, o reforço da equipa de amadores mal conseguiu convencer. (...) Tornou-se evidente que ainda não atingiu o ponto de transição do futebol jovem para o sénior. Irá Flick conseguir ajudá-lo?", questiona o jornal de Munique, que por outro lado fala mesmo num risco que o técnico estará a correr pelo jovem luso, até porque "sem sombra para dúvidas, esta foi uma transferência sua".Tiago Dantas, refira-se, está cedido pelo Benfica ao Bayern Munique até final da temporada, com os bávaros a deterem uma cláusula de opção de compra de 7,5 milhões de euros. Ainda não jogou pela equipa principal, pois apenas foi inscrito em janeiro, mas já esteve no banco de suplentes no jogo mais recente, diante do Mainz.