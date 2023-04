Alemães dizem que Sané impediu o despedimento de Mané junto da direção do Bayern

Está instalado o caos no balneário do Bayern Munique. Depois do despedimento de Julian Nagelsmann, treinador que abandonou a equipa na vice-liderança da Bundesliga e a poucos dias de disputar os quartos de final da Liga dos Campeões com o Manchester City, há mais um episódio de tensão nos bávaros. O mais recente decorreu precisamente na última terça-feira, logo após a derrota (3-0) do Bayern Munique no terreno dos citizens na primeira mão da eliminatória, com Sadio Mané a agredir com um soco na cara o companheiro de equipa Leroy Sané quando a equipa já estava no balneário.

De acordo com o jornal alemão 'Bild', terá sido o internacional alemão, alegadamente vítima de uma agressão por parte do avançado senegalês, quem pediu à direção do clube para não despedir o jogador na sequência dos incidentes ocorridos em Manchester. Como consequência deste pedido, o clube sancionou Sadio Mané com uma multa de 500 mil euros, equivalente a cerca de um terço do salário mensal da estrela do Senegal.