Allianz Arena vai receber jogo da NFL e obras já arrancaram

A Allianz Arena vai ser palco a 13 de novembro de um jogo da fase regular da NFL, entre Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks, e as obras para receber os craques do futebol americano já arrancaram.Segundo o Bayern Munique, a obra de transformação do reduto bávaro conta com escavação de buracos com cerca de um metro de profundidade, onde serão colocados os postes de baliza para os 'field goals'. O posicionamento exato será feito por uma equipa dos Estados Unidos numa data posterior. Uma placa de cobertura com relva será colocada sobre cada um dos pontos de fixação dos postes "a fim de assegurar operações regulares de jogo em casa do Bayern", diz a declaração.O trabalho preparatório inicial está também a ser feito na extremidade do campo para que o relvado e o sistema de aquecimento possam ser prolongados em comprimento, visto que um campo de futebol americano é mais longo e estreito do que o de futebol. A mesma publicação refere ainda que será aumentada a área técnica, já que uma equipa de futebol americano conta com mais jogadores e elementos de staff em comparação com o 'nosso' futebol.A maior parte do trabalho no campo deverá estar concluída até ao início da Bundesliga, em agosto. Estão ainda previstas outras renovações para a pausa internacional em setembro e alguns trabalhos serão também efetuados ao longo da temporada, entre os jogos tanto da Bundesliga como da Champions.