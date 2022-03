Alphonso Davies sem problema cardíaco e de regresso à competição em abril

O futebolista internacional canadiano Alphonso Davies, jogador do Bayern Munique, disse que já não sofre de qualquer problema cardíaco e que espera regressar à competição durante o mês de abril, em entrevista divulgada hoje pelo campeão alemão.

"Estou feliz por regressar aos treinos. A recuperação está a correr bem. Já não tenho nenhum problema com o músculo cardíaco, mas ainda não estou a 100%", revelou Davies, que ficou com sequelas após ter estado infetado com o coronavírus.

O defesa, de 21 anos, está afastado dos relvados desde dezembro de 2021, depois de ter tido um teste com resultado positivo ao vírus responsável pela pandemia de covid-19, tendo-lhe sido posteriormente diagnosticada uma miocardite.

"Trabalho em estreita colaboração com o departamento médico e de reabilitação [do Bayern Munique]. Treino-me com afinco, com e sem bola", adiantou o jogador canadiano, reconhecendo que as recentes semanas de inatividade "foram muito entediantes".